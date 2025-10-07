БАД или не БАД

Большинство российских врачей готовы официально назначать пациентам биологически активные добавки (БАДы). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Актион Медицина». По словам медиков, уже сейчас почти половина пациентов просят посоветовать им БАДы, так что эта сфера нуждается в регулировании. При этом около 70% врачей сами принимают добавки. Эксперты подчеркивают, что использовать БАДы можно только после консультации со специалистом и что качество представленной на рынке продукции вызывает вопросы из-за отсутствия единых стандартов контроля.

С 1 сентября в России действуют новые правила для биологически активных добавок. Ранее врачи не имели права назначать БАДы, поэтому советовали их пациентам неофициально, опираясь на свои знания и экспертизу. В будущем медики смогут выписывать рецепты на добавки, но только зарегистрированные в стране и строго при наличии медицинских показаний. Нововведение заработает, когда Роспотребнадзор и Минздрав создадут перечень разрешенных для медицинского применения добавок, а правительство установит критерии качества БАДов и сырья для их изготовления.

Профессиональный сервис «Актион Медицина» решил выяснить, как медицинские работники относятся к биологически активным добавкам. Исследование прошло в сентябре, в нем приняли участие 385 врачей, а также 127 представителей среднего медперсонала и фармацевтов. Медики рассказали, что практически половина пациентов просят назначить БАДы, они узнали о добавках из интернета или от знакомых. Многие ранее пользовались БАДами и остались довольны, а некоторые требуют прописать добавки, потому что «хотят лечиться натуральными средствами». Однако вторая половина пациентов не просит назначить БАДы, они верят в пользу лекарственных средств или слышали о вреде добавок.

Почти 28% опрошенных врачей сообщили, что регулярно принимают БАДы, а 40% — иногда. Категорически отказываются их использовать 32%. Среди среднего медперсонала и фармацевтов регулярно используют добавки 31,5%, иногда принимают — 42,5%, принципиально не принимают — около 26%.

Чуть более четверти врачей (25,19%) видят угрозу в бесконтрольном применении БАДов, поскольку те «мало изучены». При этом около трети (31,43%) угрозы не видят, если препарат имеет маркировку «Честный знак». Почти 21% врачей не видит проблемы в использовании БАДов, если пациент в них верит, поскольку «вера может положительно влиять на исход лечения». Более трети врачей (37,4%) считают, что БАДы из реестра Минздрава будут проходить особую проверку, поэтому их можно назначать без страха навредить пациенту. Еще примерно столько же (32%) хотят сначала увидеть перечень утвержденных БАДов. Однако 14% не поменяют своего негативного мнения о БАДах даже после появления официального реестра. А более 11% уверены, что смогут объяснить пациентам пользу добавок, после того как их одобрит Минздрав.

Основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо считает, что БАДы могут стать хорошим дополнением к основной терапии, помогая компенсировать дефицит многих витаминов и микроэлементов. Однако к большей части продукции, представленной на российском рынке, «есть вопросы», говорит врач. «Все, что нельзя отнести к лекарствам, сегодня принято обозначать как БАД. Поэтому накопилось много вопросов к качеству БАДов. Добавки должны выходить на рынок после проведения клинических исследований, а это очень дорого и долго. Поэтому нужна отсечка хотя бы на уровне проверки качества состава и производственной базы. Нередко продукция производится в кустарных условиях и поступает на рынок с сертификатами, подлинность которых вызывает сомнения»,— отмечает она.

Врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова рекомендует пациентам не спешить тратить деньги на популярные БАДы, а начать с простого: проверить базовые дефициты витаминов и минералов и оценить рацион. Она предупреждает, что безопасно принимать только те добавки, которые восполняют доказанный дефицит, например витамин D при его низком уровне в организме либо железо при подтвержденной анемии. «Все остальное, включая коллаген и "витамины для красоты", стоит обсуждать со специалистом. Универсального решения для всех здесь нет: то, что работает в одном организме, в другом может быть лишним или даже вредным»,— заключает госпожа Омарова.

Наталья Костарнова