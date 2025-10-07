Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

Глава Минтруда Антон Котяков «внутренне» не поддерживает идею о введении налога на тунеядство. Он заявил об этом в интервью РБК.

Министра спросили о жизнеспособности такой меры в России. «Налог, наверное я внутренне не поддерживаю»,— ответил господин Котяков.

Налог на тунеядство введен в Белоруссии. По закону «тунеядцы» обязаны каждый год уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. Их также обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу. Июньский опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян выступило против налога на тунеядство.