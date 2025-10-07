Резидентам омской ОЭЗ «Авангард» предлагают снизить цену выкупа земли до 15%

Стоимость выкупа земельных участков для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омске предлагается снизить с 30% до 15% от их кадастровой цены. Соответствующие изменения минимущество Омской области предлагает внести в постановление правительства региона, которое устанавливает порядок определения стоимости земельных участков.

Согласно документу, на снижение стоимости выкупа земельного участка смогут претендовать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели. Для этого они должны выступать в качестве арендатора приобретаемого участка, входить в состав участников ОЭЗ, а также построить объекты капительного строительства.

Кроме того, у предпринимателей должно отсутствовать обременение в виде долга за аренду. Сейчас проект министерства проходит оценку регулирующего воздействия.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце августа 2025 года площадь ОЭЗ «Авангард» была увеличена со 164 га до 488 га. На его территории зарегистрировано девять компаний-резидентов. ОЭЗ «Авангард» была создана постановлением правительства РФ в декабре 2020 года.

Александра Стрелкова