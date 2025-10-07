Гребень антициклона принесет в Петербург 7 октября облачную погоду без осадков

Вытянувшийся с востока гребень антициклона окажет влияние на погоду в Петербурге 7 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он принесет с собой плотные облака, однако осадков не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Чулков, Коммерсантъ Фото: Артемий Чулков, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 11-13 градусов, что на градус выше климатической нормы первой декады октября. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутат Заксобрания от Петербурга Алексей Цивилев направил официальное обращение в Минстрой с предложением пересмотреть федеральные нормативы начала отопительного сезона.

Андрей Маркелов