В сентябре сборы российских кинотеатров выросли почти на 50%

В сентябре сборы кинотеатров в России выросли на 47%, до 2,5 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 1,7 млрд руб. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомился “Ъ”.

Посещаемость залов в сентябре также показала рост, хоть и незначительный — 6%, до 6 млн зрителей. В топ-5 по сборам в прокате два проекта российского производства. Речь идет о военной драме «Август» (АО «Дирекция кино», второе место, общая касса за сентябрь — 300,5 млн руб.) и триллере «Вниз» (ООО «Вайс филмс»; пятое место, сборы —117 млн руб.).

Большая часть зрителей выбрала экранизацию романа Брэма Стокера «Дракула» от Люка Бессона (475,7 млн руб., первое место). На третьем месте — очередная адаптация хоррора Стивена Кинга «Долгая прогулка» (213,4 млн руб.), следом идет французско-американская мультипликация «Зверопоезд» (143,4 млн руб.).

Однако альтернативный прокат (показ фильмов, не имеющих правообладателей в России, под видом короткометражных лент) продолжил терять сборы. По данным отраслевого издания Cinemaplex, в сентябре общая касса таких релизов составила 162 млн руб., что меньше показателей годом ранее на 45%. Упала и посещаемость таких показов, отмечают аналитики, с 724 тыс. до 366 тыс. зрителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Зрителям подали премьер».