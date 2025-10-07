Зрителям подали премьер

Количество посетителей кинотеатров по итогам первого месяца осени снова вернулось к росту, как и кассовые сборы. Участники рынка отмечают, что на будущий бокс-офис напрямую повлияют число и качество новых релизов, поскольку зрители начали возвращаться в залы ради зарубежных премьер, в то время как альтернативный прокат теряет аудиторию. Кинотеатры адаптируются к новой реальности: в новых проектах они рассматривают меньшие площади, хоть и при сохранении прежнего числа залов.

“Ъ” ознакомился с данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по итогам сентября. Из них следует, что сборы кинотеатров за этот период увеличились на 47% и достигли почти 2,5 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 1,7 млрд руб. Посещаемость залов в сентябре также показала рост, хоть и незначительный — 6%, до 6 млн зрителей. В топ-5 по сборам в прокате два проекта российского производства. Речь идет о военной драме «Август» (АО «Дирекция кино», второе место, общая касса за сентябрь — 300,5 млн руб.) и триллере «Вниз» (ООО «Вайс филмс»; пятое место, сборы —117 млн руб.).

Большая часть зрителей выбрала экранизацию романа Брэма Стокера «Дракула» от Люка Бессона (475,7 млн руб., первое место). На третьем месте — очередная адаптация хоррора Стивена Кинга «Долгая прогулка» (213,4 млн руб.), следом идет французско-американская мультипликация «Зверопоезд» (143,4 млн руб.).

Впрочем, пока официальный прокат наращивал показатели, альтернативный (показ фильмов, не имеющих правообладателей России, под видом короткометражных лент) продолжил терять сборы. Так, по данным отраслевого издания Cinemaplex, в сентябре общая касса таких релизов составила 162 млн руб., что меньше показателей годом ранее на 45%. Упала и посещаемость таких показов, отмечают аналитики, с 724 тыс. до 366 тыс. зрителей. В объединенной сети «Синема Парк» и «Формулы кино», а также «Каро» не ответили “Ъ”.

В 2024 году совокупный бокс-офис российского проката достиг 45 млрд руб., что на 15% выше показателей 2023 года, следует из данных ЕАИС Фонда кино (см. “Ъ” от 7 мая). Однако уже летом бокс-офис фильмов сократился на 11% год к году и составил 4,55 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 сентября), как и посещаемость — примерно на 23%, до 11,4 млн человек.

«Сентябрь не смог вернуть российский кинопрокат к докризисным показателям, но дал отрасли надежду. Ситуационный кризис пока не преодолен, но его острая фаза, длившаяся с июля, подошла к концу. Дальнейшая судьба осеннего сезона будет зависеть от силы и количества новых кинокартин, способных удержать внимание зрителей, которые начали возвращаться в залы»,— считает главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев.

С точки зрения участников рынка недвижимости даже положительная динамика проката сейчас не изменит ситуацию для кинотеатров. После пандемии уровень посещаемости кинотеатров находится в состоянии «качелей» в вилке 90–150 млн зрителей в год в зависимости от года, политической ситуации и наличия кинохитов, напоминает старший директор, руководитель департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости CMWP Андрей Шувалов. Так, для проектов, где площадь кинотеатров составляет 4–5 тыс. кв. м, данные показатели являются «критическими», считает он, что требует уменьшения площади кинотеатра для обеспечения эффективности и повышения стоимости билетов: «В новых проектах кинотеатры рассматривают площадь порядка 2,5 тыс. кв. м с уменьшенными залами, но количество залов по-прежнему сохраняют на уровне пяти-шести».

Есть и торговые центры, в которых сокращается число кинозалов, говорит директор по управлению взаимоотношениями с арендаторами ADG group Евгения Кузьминых: «Переоборудование такого большого пространства под тот же фитнес-центр требует немалых затрат, поэтому управляющие компании объектов торговой недвижимости стараются еще на этапе проектирования определиться с концепцией таких пространств под потребности будущего арендатора». Если же арендатор из числа кинопрокатчиков все же решает уйти из торгового центра, то управляющая компания в первую очередь будет стараться найти ему замену в лице другой киносети. Так, к примеру, произошло с несколькими кинозалами в объектах ADG group, которые сменили операторов кинопоказа, уточнила госпожа Кузьминых.

