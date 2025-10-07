Производство алкоголя в России в сентябре выросло на 3,1%

Объем производства алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи в России в сентябре составил 16,39 млн дал, увеличившись на 3,07% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Позитивный тренд на рынке сохраняется пятый месяц, хотя рост замедляется. В мае, по данным РАТК, производство алкоголя выросло на 8,2%, в июне — на 8,9%, в июле — на 6,6%, в августе — на 5%.

В целом за январь—сентябрь производство алкогольной продукции сократилось на 9,1% год к году, до 120,78 млн дал. Это объясняется плохим началом года: в преддверии увеличения с 1 января 2024 года акцизов и минимальной розничной цены на популярные виды продукции производители резко наращивали выпуск в конце прошлого года, что привело к формированию запасов и падению производства в январе—апреле 2025 года.

По данным РАТК, производство крепкого алкоголя без учета водки, коньяка и ликеро-водочных изделий в сентябре выросло на 17% год к году, до 1,1 млн дал. Производство тихих вин нарастили на 8,3%, до 2,91 млн дал. Но в сегменте игристых вин снижение составило 5,8%, до 1,82 млн дал.

