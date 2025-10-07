Аэропорты Сочи и Геленджика временно ограничили прием рейсов

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Службы обоих аэропортов готовы возобновить работу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании.

Пассажиры могут отслеживать информацию о рейсах на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний или подписаться на оповещения в телеграм-боте AerodinamikaBot.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с питьевой водой. Администрация аэропорта просит пассажиров с уважением относиться к окружающим, не занимать сидения вещами и уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

Мария Удовик