В Туапсинском округе объявлена беспилотная опасность — жителей и гостей курорта призвали не выходить на улицу и укрыться в помещениях без остекления. Об это сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Местные власти обратились к людям с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Находящимся дома рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в комнатах, которые не выходят на море, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых.

Тем, кто оказался на улице, советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подвале, подземном переходе или парковке. Использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов опасно.

Власти попросили очевидцев происходящего воздержаться от съемки и публикации в соцсетях материалов о работе ПВО, беспилотниках и их обломках, действиях специальных и оперативных служб, а также средствах защиты объектов атаки.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Сигнал отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной. Телефон оперативных служб: 112.

Мария Удовик