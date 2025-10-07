Вылет из Ярославля в Сочи задержали, введен запрет на полеты

В аэропорту Ярославля утром 7 октября вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о запрете полетов появилось в 04:15. Согласно онлайн-табло аэропорта, запланированный на 06:20 вылет в Сочи не состоялся вовремя, время изменено, а статус рейса в настоящий момент установлен как «отложен».

Одновременно были введены ограничения и в аэропорту Нижнего Новгорода. Запрет на полеты в ярославском аэропорту также вводился днем ранее, утром 6 октября.

Антон Голицын