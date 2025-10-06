Задержанные в Красноярске и Пятигорске готовили антисемитские теракты

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В Красноярске задержали двух выходцев из одной из стран Центральной Азии, которые, по данным спецслужб, собирались взорвать самодельное взрывное устройство в городской синагоге. В одном из заброшенных зданий оперативники обнаружили тайник с химическими прекурсорами для изготовления взрывчатки и поражающими элементами. В Пятигорске задержали гражданина России: его подозревают в подготовке поджога здания Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью; у него при обыске нашли два ножа и средства связи с перепиской с зарубежным координатором через Telegram.

Уголовные дела возбуждены по статьям 30 и 205 УК РФ («приготовление к террористическому акту»), а также 205.1 — «содействие террористической деятельности». По мнению следствия, координация шла через запрещенную международную террористическую организацию, а предлогом для атаки стала защита интересов жителей палестинских территорий на фоне палестино-израильского конфликта. Целью организаторов, как подчеркивают в ФСБ, было разжигание межнациональной розни и провокация массовых беспорядков по типу антисемитских волнений в Дагестане в 2023 году. Оба задержанных в Красноярске и подозреваемый в Пятигорске признались на видео, опубликованном спецслужбой, что готовили нападения с целью убийства людей.

Операция сопровождалась изъятием взрывчатых веществ, оружия, средств связи и другой доказательной базы. ФСБ подчеркивает, что террористические организации продолжают вербовать граждан России через социальные сети и мессенджеры. Ранее в Москве задержали ещё четырех членов аналогичной группы, планировавших нападения на синагоги с применением взрывчатки и оружия; в ходе задержания они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Станислав Маслаков