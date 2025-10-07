Обвиняемый в хищении у «Ростелекома» Менчиц готов возместить ущерб

Генеральный директор компании «Комплаинс софт» Антон Менчиц готов заключить сделку со следствием по уголовному делу о хищениях у «Ростелекома». Как сообщает ТАСС, фигурант признал свою вину, а также намерен возместить материальный ущерб.

Агентство со ссылкой на материалы дела уточняет, что Менчиц раскаялся в содеянном, «дал подробные правдивые показания, изобличающие себя и иных участников событий». При этом арестованный по тому же делу второй фигурант, экс-директор по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимир Шадрин вину не признает, а обвинения в свой адрес считает необоснованными.

Уголовное дело Владимира Шадрина связано с закупкой лицензий IBM QRadar (система обнаружения мошенничества). Антона Менчица следствие считает одним из организаторов хищений. Между его компанией и ПАО «Ростелеком» был заключен договор на закупку лицензий IBM QRadar, в рамках которого, по мнению следствия, и было совершено преступление. Речь может идти об ущербе в размере 180 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сотрудника "Ростелекома" выдал Telegram».

Влад Никифоров