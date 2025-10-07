Певице Монеточке грозит штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

В Басманный суд Москвы поступил протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента на Елизавету Гырдымову (признана в РФ иноагентом), известную как певица Монеточка, сообщает во вторник ТАСС. За непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган сведений (ч. 2 ст. 19.34 КоАП) ей грозит штраф до 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Гырдымова (признана в РФ иноагентом)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Елизавета Гырдымова (признана в РФ иноагентом)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Ранее Елизавету Гырдымову (признана в РФ иноагентом) неоднократно привлекали к административной ответственности по части четвертой той же статьи. Певица продолжила публиковать в соцсети сообщения и материалы без указания статуса иноагента.

Минюст РФ включил Гырдымову в реестр иноагентов в январе 2023 года. Обоснованием послужило получение финансовой поддержки от иностранных источников. Сообщалось, что она вела сбор средств в поддержку Украины, а также допускала дискредитирующие цели СВО высказывания. В сентябре 2024 года в отношении певицы возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.

Эрнест Филипповский