ООН осудил задержание девяти своих сотрудников йеменскими хуситами

Генсек ООН осудил «продолжающиеся задержания своих сотрудников», а «также незаконный захват помещений и активов ООН» представителями движения «Ансар Аллах» в Йемене. По информации пресс-службы международной организации, хуситы задержали еще девять сотрудников ООН. Общее количество задержанных с 2021 года выросло до 53.

В заявлении отмечается, что подобные действия «ограничивают возможности ООН работать в Йемене и оказывать жизненно важную помощь». Хуситов призвали «немедленно и безоговорочно» освободить сотрудников организации.

В начале сентября хуситы запустили в сторону Израиля как минимум две ракеты, которые разорвались над Саудовской Аравией. В конце августа представители движения совершили налет на офисы ООН, задержав по меньшей мере 11 гуманитарных работников.

Влад Никифоров