Многоквартирный дом был поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Средства ПВО сбили беспилотник над городом Старый Оскол в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате были выбиты окна в 15 квартирах в одном из многоквартирных домов.

По информации губернатора, во дворе дома осколками были посечены 20 автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА над регионами России в период с 20:40 по 23:00 мск 6 октября, один из которых был сбит в Белгородской области. В ночь на 7 октября в связи с риском атаки дронов действуют ограничения на полеты в аэропортах Волгограда и Калуги.