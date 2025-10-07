В Париже начали расследование против Apple, связанное с записью разговоров

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении компании Apple по факту сбора записей разговоров с помощью голосового помощника Siri. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей прокуратуры.

Процесс ведет агентство OFAC, специализирующееся на борьбе с киберпреступностью. Расследование началось после жалобы, которую в феврале подала французская неправительственная организация Ligue des droits de l'Homme.

Жалоба основывается на показаниях Томаса Ле Бонника, бывшего сотрудника компании-субподрядчика Apple. Он сообщил, что в 2019 году занимался анализом тысяч записей, сделанных Siri, для улучшения ее работы. По его словам, эти записи могли содержать конфиденциальные данные и позволять идентифицировать пользователей.

Apple отрицает нарушения. Представитель компании во Франции заявил Politico, что Apple «никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей... и никогда не продавала их».

До обращения в парижскую прокуратуру предшествовали безуспешные апелляции господина Ле Бонника в европейские органы по защите данных, включая ирландский регулятор DPC (Data Protection Commission), который закрыл дело в 2022 году.