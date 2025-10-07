Сегодня в Ярославле откроется юбилейный Волковский фестиваль

В Ярославле 7 октября начнется 25-й Международный Волковский фестиваль: на протяжении двух недель жители и гости города смогут увидеть спектакли разных театров страны. Об этом рассказали в театре.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

7 октября фестиваль откроется спектаклем «Федор Волков. Восхождение» с участием Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Трансляция будет организована в соцсетях «Первого русского».

8 октября в Волковском театре покажут музыкальный спектакль «Вертинский». Александр Домогаров в сопровождении джазового квартета Евгения Борца и артиста пластического жанра Андрея Кислицина расскажет историю жизненного пути «последней звезды Серебряного века».

10 октября на сцене Волковского театра Государственный академический Малый театр России покажет водевиль «Лев Гурыч Синичкин, или провинциальная дебютантка», а на сцене областного Дома актера «Мастерская П. Н. Фоменко» представит литературно-музыкальную композицию «Маяковский. Послушайте».

11 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут два спектакля «Тихий Дон» Санкт-Петербургского театра «Мастерская». 12 октября в Волковском театре состоится постановка «Играем Шекспира» московского государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова. В спектакль вошли сцены из пьес: «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир».

Театр на Бронной 14 октября представит в Ярославле спектакль «Чайка с продолжением». На следующий день театр из Кыргызстана покажет драму «Белый пароход» в областном Доме актера.

16 октября на сцене Волковского театра состоится спектакль «Слава» БДТ им. Г. А. Товстоногова. В этот же день, а также 17 октября уже на камерной сцене Волгоградский молодежный театр покажет постановку «Васса Железнова».

18 октября в Волковском театре можно будет увидеть спектакль государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Амадей», а в «Миллениуме» — постановку «Метель» калужского театра балета.

Московский «Ведогонь-театр» 19 октября на сцене Волковского театра представит спектакль «Чем люди живы». В этот же день фестиваль закроется постановкой «Амадей».

Напомним, что в 2025-м году театр отмечает 275-летие.

Алла Чижова