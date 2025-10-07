В Ярославле монтируют экспозицию для филиала Национального центра «Россия»

В Ярославле в КЗЦ «Миллениум» монтируют тематические стенды в рамках создания филиала Национального центра «Россия». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В 2023-2024 годах регион представил свой культурный потенциал и туристические возможности наравне с другими субъектами на выставке-форуме «Россия» в одноименном национальном центре. Теперь экспозиция Ярославской области будет представлена в концертно-зрелищном центре.

Создавать филиал начали в начале 2025 года, в «Миллениуме» уже представлены макеты воздушных шаров — символа фестиваля воздухоплавания, а также медведь с секирой. Сейчас монтируют тематические стенды «Карта Ярославской области», «История и наследие», «Культура», «Туризм» и «Спорт».

Алла Чижова