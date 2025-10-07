Не брендами едиными: торговые центры Петербурга делают ставку на досуг

С начала года в петербургских торговых центрах открылось более десяти новых объектов досуга — от спортивных клубов до термального комплекса. Этот тренд получит дальнейшее развитие с вводом до конца года трех новых ТЦ общей площадью 75,3 тыс. кв. м, где, по мнению аналитиков, развлекательные форматы займут ключевое место. По оценкам экспертов, такая стратегия позволяет сформировать лояльную аудиторию и увеличить среднее время визитов.

Эксперты считают, что 2025 год станет рекордным с точки зрения объемов нового строительства торговых площадей

Рекордный ввод и точечный рост

Согласно данным IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, с начала 2025 года рынок пополнили 58 тыс. кв. м качественной торговой недвижимости. За первые полгода на рынке открылись «Лондон Парк» (GLA: 32 тыс. кв. м) и NEBO (GLA: 26 тыс. кв. м), в третьем квартале не было запущено ни одного ТЦ.

«По итогам года мы ожидаем увидеть ввод на уровне 138 тыс. кв. м. При условии открытия всех запланированных объектов 2025 год станет рекордным с точки зрения объемов нового строительства. Данная динамика обусловлена как вводом объектов, открытие которых неоднократно откладывалось, так и ожидаемым запуском крупнейшего с 2016 года ТЦ "Голливуд" (GLA: 60 тыс. кв. м)»,— поясняет руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников.

Эксперты Nikoliers дополняют, что до конца года ожидается ввод ТЦ компании Kronung в Новогорелово (GLA: 11,8 тыс. кв. м) и в ЖК «Солнечный Город» (GLA: 3,5 тыс. кв. м). По их информации, к концу года общая площадь новых ТЦ может составить 136 тыс. кв. м, что поднимет показатель обеспеченности с текущих 569 кв. м до 582 кв. м на 1000 человек.

Соответственно, ввиду запуска новых объектов до конца года уровень вакантности в ТЦ может увеличиться до 3,6%. По итогам третьего квартала этот показатель составил 3,2% (на 0,3 п.п. ниже по сравнению с прошлым кварталом). «Уменьшение объема вакантных площадей связано, в первую очередь, с заполнением свободных блоков в крупнейших ТЦ города: в ТРК "Лето" бренд Superstep занял площадь сразу пяти магазинов (290 кв. м), а магазин «Снежная Королева» расширил площадь и теперь работает сразу на двух этажах торгового комплекса, в ТРЦ "Галерея" на месте закрывшегося фешен-бренда Emporio Armani открылся магазин товаров для дома Togas»,— поясняют в Nikoliers.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, добавляет, что показатели вакантности остаются на уровне, почти сопоставимом с итогами первого полугодия, и в целом рынок торговой недвижимости Петербурга по итогам третьего квартала сохраняет стабильность.

Евгений Домашенко, директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP, акцентирует внимание на присутствии итальянского бренда Stefanel, который открыл первый магазин в ТЦ «Невский центр». «Российские и международные бренды продолжают активно осваивать Северную столицу, расширяя присутствие в ключевых торговых локациях города. Однако появление новых игроков остается точечным»,— говорит Евгений Домашенко.

Еда и спорт

На фоне стремительного роста онлайн-торговли и усиливающейся конкуренции с e-commerce основной стратегией девелоперов становится формирование такого офлайн-пространства, которое сможет предложить посетителям качественный пользовательский опыт, замечает Евгений Домашенко.

«Торговые центры формируют пул арендаторов, предлагающих не только товары, но и уникальную атмосферу и офлайн-услуги, от фитнес-клубов до современных кинотеатров и центров развлечений. Особое внимание уделяется гастрономическому компоненту: торговые центры инвестируют в создание концептуальных гастропространств — фудхоллов и фудкортов с участием локальных и нишевых брендов, предлагающих оригинальные и разнообразные форматы меню»,— комментирует эксперт.

Дмитрий Садовников подтверждает, что торговые центры в настоящее время трансформируются: теперь это места не только для совершения покупок, но и для проведения встреч и досуга, и зачастую объекты наполняются арендаторами в сфере спорта и развлечений.

«Так, в июле-августе открылось два фитнес-клуба DDX Fitness (ТЦ "Норд" и ТРЦ "Июнь"), в сентябре начал работу термальный комплекс "Termoland Пулковский" внутри торгового центра (ТРК "Лето"). Также в рамках общего тренда на развитие падел-спорта в летний период на парковке ТРК "Лето" работал падел-клуб "Ракета"»,— говорит Дмитрий Садовников.

Рынок торговой недвижимости демонстрирует устойчивый тренд на активное внедрение и расширение спортивных объектов

Согласно данным Nikoliers, всего с начала 2025 года в ТЦ открылось 11 спортивных объектов: 10 фитнес-клубов и уже обозначенный выше летний падел-клуб. На осень заявлено к открытию пять фитнес-клубов сети DDX, среди которых пространство площадью более 2,6 тыс. кв. м в универмаге «Дом Мод» в центральной части Петроградского района.

Эксперты отмечают, что гастрономия становится одним из ключевых элементов ритейл-среды. Nikoliers сообщают, что по итогам года в Санкт-Петербурге может открыться пять фуд-холлов общей площадью 16 тыс. кв. м. «Из них четыре проекта будут реализованы именно в торговых центрах, что может стать абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Отметим, что в сентябре уже открылся фуд-холл "Аллея вкусов" площадью 5,4 тыс. кв. м в ТРК "Парк Молл". Среди заявленных проектов этого года ожидаются фуд-холлы в МФТРК "Голливуд", в ТРК "ПИК" и ТЦ "Невский центр"»,— отмечают в Nikoliers.

Взгляд свысока

Среди актуальных трендов в сегменте торговой недвижимости наблюдается активное преобразование эксплуатируемых кровель торговых центров в рекреационные и коммерческие пространства. Как отмечает Юлия Кузнецова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers, это стало инструментом привлечения аудитории и повышения доходности объектов. В качестве примеров она приводит ТРК «Европолис» и ТРЦ «Охта Молл», где на крышах были созданы летние террасы с озеленением и зонами отдыха. «Подобный формат открытого пространства увеличивает частоту и продолжительность визитов ТЦ в спальных районах города. Также крыши успешно используют для коммерческих и имиджевых мероприятий»,— комментирует госпожа Кузнецова.

Параллельно меняется и роль классического ритейла, который, оставаясь основой торгового центра, все чаще интегрируется в новую экосистему. По словам Юлии Кузнецовой, он трансформируется из единственного «якоря» в элемент более широкой модели, которая включает в себя точки притяжения и сервисы, создающие дополнительную ценность для посетителей. Яркой иллюстрацией этого тренда является театральная гостиная «Соты» в ТРК «Небо», где объединены культурные события, арт-программы и образовательные инициативы. Подобные проекты расширяют сценарии использования пространства: посетители приходят не только за покупками, но и за впечатлениями и культурным досугом. В результате увеличивается время пребывания гостей в комплексе, формируется лояльная аудитория, которая начинает воспринимать торговый центр как полноценное общественное пространство.

«Мы ожидаем рост значимости и активное развитие развлекательных форматов, которые формируют сегодня трафик в ТЦ (термы, спорт, детские развлечения) — такие форматы не заменить онлайном, они пользуются высокой популярностью у целевой аудитории и являются уникальным конкурентным преимуществом»,— отмечает Дмитрий Садовников.

Среди трендов он также отмечает рост посещаемости ТЦ районного формата и снижение потребительского интереса к крупноформатным объектам, что сопоставимо с общим для России вектором развития. «Данная тенденция обусловлена сменой паттернов поведения в условиях ускорения темпов жизни и стремительного развития онлайн-торговли. Улучшение инфраструктуры города и строительство новых ЖК, особенностью которых является создание "города в городе", позволяет жителям не выходить за его пределы, обеспечив себя всем необходимым»,— резюмирует Дмитрий Садовников.

