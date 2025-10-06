В Курской области ввели новый сигнал тревоги «Авиационная опасность»

В Курской области ввели новый специальный сигнал тревоги — «Авиационная опасность», сообщили в региональном оперштабе.

Сигнал объявят при возможной воздушной угрозе со стороны противника. Все экстренные службы при этом приводятся в полную готовность.

Об «Авиационной опасности» жителей оповестят также, как и при объявлении опасности атаки БПЛА. Использование звукового сигнала при «Авиационной опасности» не предусмотрено, добавили в штабе.

Если угроза нанесения удара по региону подтвердится, то будет объявлен другой сигнал — «Ракетная опасность».