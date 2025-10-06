Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство России проиндексировало выплаты добровольцам на 7,6%

Правительство России проиндексировало выплаты военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти на 7,6%. Это следует из постановления правительства.

Индексация касается добровольцев, военнослужащих в отставке и граждан, проходящих военные сборы. Изначально планировалось повысить выплаты на 4,5%.

С 1 октября на 7,6% были проиндексированы оклады сотрудников национальной гвардии, полиции, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета.

