Правительство повысило оклады военнослужащим на 7,6%

С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников некоторых органов власти вырастут на 7,6%, следует из постановления правительства. Ранее планировалось повышение на 4,5%, но цифры были скорректированы.

«В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. N464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076"»,— написано в документе.

Постановление касается окладов по воинским должностям и званиям для контрактников и призывников, а также сотрудников национальной гвардии, полиции, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Оклады будут округлены до целого рубля в сторону увеличения. Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета.