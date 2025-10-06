Над Белгородской областью сбиты несколько ракет ВСУ

Город Белгород и Белгородский район подверглись обстрелу ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были сбиты, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Оперативные службы работают на местах. Режим ракетной опасности был введен в Белгородской области в 22:20 мск, через 16 минут его сняли.

Сегодня господин Гладков сообщал о двух погибших при ракетном обстреле Белгорода. Один из них умер на месте, второй — в больнице.