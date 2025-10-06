Нобелевскую премию по медицине мог получить россиянин

Нобелевскую премию по медицине, которую в этом году получили исследователи иммунной системы, мог получить россиянин Александр Руденский. Однако его работа была опубликована на месяц позже лауреата этого года. Об этом «Ъ» рассказал научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Антон Чечушков.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американские иммунологи Мэри Брункоу и Фред Рамсделл и японец Симон Сакагучи. Они в начале 2000-х совместными усилиями обнаружили существование T-клеток, помогающих организму отличать в процессе работы иммунитета чужеродные клетки от собственных. Это открытие стало толчком к созданию препаратов против аутоиммунных и онкологических заболеваний.

В 1995 году господин Сакагучи доказал само существование Т-клеток. В 2001 году американцы обнаружили у мышей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, поврежденный ген Foxp3. Еще через два года японец связал эти открытия и определил, что если этот ген поврежден, иммунная система начинает уничтожать собственные ткани.

Александр Руденский — сейчас профессор Корнеллского университета в США — также связал открытие японца 1995-го года с находкой американцев в 2001-м. Он вел исследования параллельно с Симоном Сакагучи, но не успел опубликовать их результаты быстрее японского профессора.

Подробнее о значении открытия Т-клеток — в материале «Ъ» «Защита от саморазрушения».