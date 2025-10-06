Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нобелевскую премию по медицине мог получить россиянин

Нобелевскую премию по медицине, которую в этом году получили исследователи иммунной системы, мог получить россиянин Александр Руденский. Однако его работа была опубликована на месяц позже лауреата этого года. Об этом «Ъ» рассказал научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Антон Чечушков.

В этом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американские иммунологи Мэри Брункоу и Фред Рамсделл и японец Симон Сакагучи. Они в начале 2000-х совместными усилиями обнаружили существование T-клеток, помогающих организму отличать в процессе работы иммунитета чужеродные клетки от собственных. Это открытие стало толчком к созданию препаратов против аутоиммунных и онкологических заболеваний.

В 1995 году господин Сакагучи доказал само существование Т-клеток. В 2001 году американцы обнаружили у мышей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, поврежденный ген Foxp3. Еще через два года японец связал эти открытия и определил, что если этот ген поврежден, иммунная система начинает уничтожать собственные ткани.

Александр Руденский — сейчас профессор Корнеллского университета в США — также связал открытие японца 1995-го года с находкой американцев в 2001-м. Он вел исследования параллельно с Симоном Сакагучи, но не успел опубликовать их результаты быстрее японского профессора.

Подробнее о значении открытия Т-клеток — в материале «Ъ» «Защита от саморазрушения».

Нобелевские лауреаты из СССР и России

1904 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена физиологу, создателю науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения, основателю крупнейшей российской физиологической школы Ивану Павлову «за работу по физиологии пищеварения»

1904 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена физиологу, создателю науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции пищеварения, основателю крупнейшей российской физиологической школы Ивану Павлову «за работу по физиологии пищеварения»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

1908 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена русскому и французскому биологу Илье Мечникову. Основатель научной геронтологии и создатель фагоцитарной теории иммунитета, он получил награду «за труды по иммунитету»

1908 год. Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена русскому и французскому биологу Илье Мечникову. Основатель научной геронтологии и создатель фагоцитарной теории иммунитета, он получил награду «за труды по иммунитету»

Фото: ТАСС

1933 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Ивану Бунину «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В своей речи на церемонии награждения Бунин отметил смелость шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту (поэт эмигрировал во Францию в 1920 году)

1933 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Ивану Бунину «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В своей речи на церемонии награждения Бунин отметил смелость шведской академии, оказавшей честь писателю-эмигранту (поэт эмигрировал во Францию в 1920 году)

Фото: ТАСС

1956 год. Нобелевская премия по химии присуждена советскому ученому Николаю Семенову «за исследования в области механизма химических реакций»

1956 год. Нобелевская премия по химии присуждена советскому ученому Николаю Семенову «за исследования в области механизма химических реакций»

Фото: Кнорринг Олег / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

1958 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советским ученым Павлу Черенкову, Игорю Тамму и Илье Франку (на фото) за открытие и истолкование эффекта Черенкова (свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде)

1958 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советским ученым Павлу Черенкову, Игорю Тамму и Илье Франку (на фото) за открытие и истолкование эффекта Черенкова (свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде)

Фото: Анатолий Морковкин и Юрий Туманов / ТАСС

1962 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советскому физику теоретику и основателю научной школы Льву Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия»

1962 год. Нобелевская премия в области физики присуждена советскому физику теоретику и основателю научной школы Льву Ландау «за пионерские теории конденсированных сред и особенно жидкого гелия»

Фото: Валерий Генде-Роте / ТАСС

1964 год. Нобелевская премия по физике присуждена советским ученым Николаю Басову (слева) и Александру Прохорову «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе»

1964 год. Нобелевская премия по физике присуждена советским ученым Николаю Басову (слева) и Александру Прохорову «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе»

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

1958 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Борису Пастернаку «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Пастернак был вынужден отказаться от премии под угрозой высылки из страны, и шведская академия вручила диплом и медаль его сыну лишь в 1989 году

1958 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю и поэту Борису Пастернаку «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Пастернак был вынужден отказаться от премии под угрозой высылки из страны, и шведская академия вручила диплом и медаль его сыну лишь в 1989 году

Фото: AP / Harold K. Milks

1965 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Михаилу Шолохову «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В своей речи во время церемонии награждения Шолохов сказал, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев»

1965 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Михаилу Шолохову «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В своей речи во время церемонии награждения Шолохов сказал, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев»

Фото: ТАСС

1970 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю, публицисту и поэту Александру Солженицыну «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически враждебным», и Солженицын, боясь, что не сможет вернуться на родину, награду принял, однако на церемонии награждения не присутствовал

1970 год. Нобелевская премия по литературе присуждена писателю, публицисту и поэту Александру Солженицыну «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Советское правительство сочло решение Нобелевского комитета «политически враждебным», и Солженицын, боясь, что не сможет вернуться на родину, награду принял, однако на церемонии награждения не присутствовал

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

1975 год. Нобелевская премия по экономике присуждена советскому ученому Леониду Канторовичу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов»

1975 год. Нобелевская премия по экономике присуждена советскому ученому Леониду Канторовичу «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов»

Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

1975 год. Нобелевская премия мира присуждена советскому физику и одному из создателей первой советской водородной бомбы, а впоследствии диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства»

1975 год. Нобелевская премия мира присуждена советскому физику и одному из создателей первой советской водородной бомбы, а впоследствии диссиденту и правозащитнику Андрею Сахарову «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства»

Фото: Коммерсантъ / Константин Корнешов  /  купить фото

1978 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому ученому Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур» (главным образом, за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, а также за авторство термина «сверхтекучесть»)

1978 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому ученому Петру Капице «за его базовые исследования и открытия в физике низких температур» (главным образом, за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, а также за авторство термина «сверхтекучесть»)

Фото: Олег Кузьмин / ТАСС

1987 год. Нобелевская премия по литературе присуждена поэту Иосифу Бродскому «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». Пятнадцатью годами ранее — в 1972 году — Бродский был вынужден эмигрировать из СССР и жил в США

1987 год. Нобелевская премия по литературе присуждена поэту Иосифу Бродскому «за многогранное творчество, отмеченное остротой мысли и глубокой поэтичностью». Пятнадцатью годами ранее — в 1972 году — Бродский был вынужден эмигрировать из СССР и жил в США

Фото: AP / Borje Thuresson

1990 год. Нобелевская премия мира присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву со следующей формулировкой: «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»

1990 год. Нобелевская премия мира присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву со следующей формулировкой: «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»

Фото: архив "Огонек"

2000 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому и российскому физику Жоресу Алферову «за разработки в полупроводниковой технике» (ученый разработал полупроводниковые гетероструктуры и создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты)

2000 год. Нобелевская премия по физике присуждена советскому и российскому физику Жоресу Алферову «за разработки в полупроводниковой технике» (ученый разработал полупроводниковые гетероструктуры и создал быстрые опто- и микроэлектронные компоненты)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2003 год. Нобелевская премия по физике присуждена российским физикам Алексею Абрикосову и Виталию Гинзбургу (на фото) «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»

2003 год. Нобелевская премия по физике присуждена российским физикам Алексею Абрикосову и Виталию Гинзбургу (на фото) «за создание теории сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести жидкого гелия-3»

Фото: ТАСС

2010 год. Нобелевская премия в области физики присуждена российскому и британскому физику Константину Новоселову «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена»

2010 год. Нобелевская премия в области физики присуждена российскому и британскому физику Константину Новоселову «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

2010 год. Нобелевская премия по физике была присуждена Андрею Гейму «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Он родился и получил степень кандидата наук в СССР, но в 1990 году покинул страну и уехал жить и работать в Великобританию

2010 год. Нобелевская премия по физике была присуждена Андрею Гейму «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». Он родился и получил степень кандидата наук в СССР, но в 1990 году покинул страну и уехал жить и работать в Великобританию

Фото: Henrik Montgomery / Scanpix / Reuters

2021 год. Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в России иностранным агентом)

2021 год. Нобелевская премия мира была присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан в России иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

2022 год. Одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован). Награду за организацию получал правозащитник Ян Рачинский

2022 год. Одним из лауреатов Нобелевской премии мира стал российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован). Награду за организацию получал правозащитник Ян Рачинский

Фото: Rodrigo Freitas / NTB / Reuters

2023 год. Нобелевская премия по химии была присуждена Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». С 1999 года он работает в США

2023 год. Нобелевская премия по химии была присуждена Алексею Екимову «за открытие и синтез квантовых точек». С 1999 года он работает в США

Фото: Steffen Trumpf / picture alliance / Getty Images

