Рубен Варданян вышел из проекта по созданию электромобиля «Атом»

Бизнесмен Рубен Варданян, находящийся в заключении в Азербайджане, полностью вышел из российского автобизнеса, продав свою долю в проекте электромобиля «Атом». Как выяснил «Ъ», принадлежавшие ему 25% в ООО «Восход» — основном акционере компании «Кама» — перешли самому обществу.

Теперь совладельцами «Восхода» остались гендиректор КамАЗа Сергей Когогин (37,5%) и ООО «Спектр» (37,5%). Осенью 2024 года господин Варданян также перестал быть совладельцем КамАЗа. По мнению экспертов, выход бизнесмена из проекта связан с его сложным положением — в сентябре 2023 года он был задержан в Азербайджане и сейчас находится в тюрьме.

В «Каме» подтвердили планы запустить серийное производство электромобиля «Атом» до конца года на заводе «Москвич». Предполагаемая стоимость автомобиля составит 3–4 млн руб. без учета господдержки, сообщало агентство «РИА Новости». Большинство опрошенных «Ъ» экспертов относятся к проекту скептически из-за высокой цены, однако не исключают интереса со стороны сервисов такси и каршеринга.

Подробнее — в материале «Ъ» «На "Атом" и остановимся»