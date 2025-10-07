Производители продуктов потребовали ограничить долю собственных марок сетей

Крупнейшие отраслевые союзы производителей продуктов питания направили в правительство предложения по ужесточению регулирования для торговых сетей. Как выяснил «Ъ», «Руспродсоюз» настаивает на снижении порога доминирования сетей с 25% до 15% товарооборота в муниципалитетах и ограничении доли собственных торговых марок (СТМ) до 25% ассортимента.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков пояснил, что развитие СТМ создает производителям барьеры для выхода на полки, а региональное доминирование сетей позволяет им диктовать условия поставщикам. В то же время председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что доля СТМ в РФ (15–23%) значительно ниже, чем в Европе (34–44%), а ограничения негативно скажутся на отечественном производстве.

Инициатива разрабатывается во исполнение поручения президента Владимира Путина о создании новой концепции торговли. Ритейлеры, в свою очередь, предлагают ослабить регулирование, в частности отменить лимиты на логистические услуги и развитие онлайн-витрин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нормы раскладывают по полкам»