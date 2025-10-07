Нормы раскладывают по полкам

Объединения крупных производителей продуктов настаивают на включении в разрабатываемую по поручению президента страны концепцию торговли ограничений для ритейлеров. Бизнес предлагает, в частности, снизить с текущих 25% до 15% от продовольственного товарооборота порог определения доминирующего положения сетей и ограничить максимальную долю их собственных торговых марок в ассортименте 25%. Розница, напротив, выступает за дерегулирование торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (Палата поставщиков; представляет десять отраслевых союзов производителей продуктов питания) 30 сентября 2025 года обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой привлечь производителей продовольствия к разработке предложения по формированию новой национальной модели торговли. Об этом говорится в письме организации (есть у “Ъ”). Предложения поставщиков конкретизировал «Руспродсоюз», также обратившийся к господину Мишустину (копия письма есть у “Ъ”).

Поступив в аппарат правительства, оба письма, по информации “Ъ”, были переданы в Минпромторг. В министерстве оперативно не ответили. Обращения также поступили в Минсельхоз, где они будут рассмотрены в установленном порядке, заявили “Ъ” в пресс-службе.

Поручение сформировать новую концепцию торговли правительству в августе 2025 года дал Владимир Путин. Работа над ней стала следующим этапом после принятия закона о платформенной экономике, вступившего в силу с 1 октября. Правительство, согласно поручению, должно вместе с деловым сообществом выработать предложения, направленные на актуализацию регулирования розничной сетевой торговли.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что его организация в инициативном порядке уже направила свои предложения для новой концепции: они нацелены на снятие части действующих ограничений. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила отменить ограничения на развитие онлайн-витрин торговых сетей, отказавшись от практики обязательного заключения агентских договоров, говорит председатель ее президиума Станислав Богданов. Вторая инициатива касается распространения пороговой доли рынка в рамках антимонопольного регулирования на онлайн-торговлю. Также АКОРТ предлагает отказаться от лимитов на оказание логистических и других услуг производителям.

Палата поставщиков в своем обращении отмечает, что сейчас в публичном поле новая концепция торговли обсуждается лишь в контексте дерегулирования торговли. Совет указывает на важность баланса интересов участников рынка. «Руспродсоюз» предполагает ввести различные ограничения для торговых сетей. Там считают целесообразным снизить порог, определяющий их монопольное положение в муниципальных образованиях, с 25% до 15% от продовольственного товарооборота. Это предотвратит скрытую концентрацию и создаст условия для развития независимых продавцов, считают в организации. Там добавляют, что сети в регионах доминирования могут устанавливать высокую наценку и диктовать поставщикам условия.

Вторая серьезная мера направлена на ограничение в ассортименте доли собственных торговых марок (СТМ) до 25%, что соответствует текущим среднерыночным значениям. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков поясняет, что из-за развития направления производителям сложнее попасть на полку — приоритет всегда отдается собственным товарам. Продукция не ассоциируется у покупателей с маркой торговой сети и заказывается у различных производителей, ее вкус и качество нестабильны, добавляет он.

Станислав Богданов считает, что доля СТМ в продовольственной рознице в среднем сейчас около 15%, в федеральных торговых сетях — 22–23% за счет активного развития категории готовой еды. Эти показатели в России существенно ниже, чем в мире: в Великобритании собственные марки формируют 44% продовольственного ассортимента, в Германии — 41%, во Франции — 34%, перечисляет эксперт. Говорить о рисках для производителей, по мнению господина Богданова, преждевременно. Артем Соколов считает, что ограничение доли СТМ может негативно сказаться на отечественном производстве в первую очередь в сегментах пищевой и легкой промышленности.

Другие предложения «Руспродсоюза» касаются установления законодательного запрета для торговых сетей прописывать односторонние и неравные штрафные санкции, обязательства оплачивать весь объем социально значимых товаров по факту поставки и снижения с 5% до 3% совокупного вознаграждения ритейлеров, выплачиваемого производителями по факту поставки продуктов питания.

Александра Мерцалова