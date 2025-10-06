В Воронежской области в два раза выросло предложение франшиз в туризме

В третьем квартале 2025 года активизировался рост предложений франшиз в сфере туризма в Воронежской области. При этом чаще всего жителям региона становятся интереснее сегменты строительства и аренды. О результатах исследования «Avito Бизнес 360» сообщили «Ъ-Черноземье». В готовом бизнесе, с более высоким порогом входа, сохраняется охлаждение — это связывают с высокой ключевой ставкой и «более взвешенным подходом инвесторов к выбору объектов».

Число предложений франшиз в сфере туризма в Воронежской области увеличилось в два раза в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом. Средний размер паушального взноса в этом сегменте составил 500 тыс. руб. Также остается тренд на предложение франшиз в сфере строительства (+26% за квартал).

Однако в общей структуре предложений на право использования бренда традиционно преобладают услуги (28%), затем торговля (26%) и общественное питание (15%). На строительство приходится 8%, на ИТ — 7%.

В свою очередь, спрос на франшизы в Воронежской области за третий квартал тоже подрос — на 9%. Наибольшее увеличение отмечается в строительном сегменте — в шесть раз за год (средний паушальный взнос — 550 тыс. руб.). В сфере аренды спрос вырос в 6,5 раза за год (взнос — 500 тыс. руб.).

По структуре спроса лидируют франшизы в торговле (31%). Далее следуют общепит (21%) и услуги (17%), пятерку лидеров замыкают производство (9%) и строительство (7%).

Готовый бизнес — это покупка действующего предприятия с налаженными бизнес-процессами, а франшиза — приобретение права использовать чужой бренд.

В готовом бизнесе, как и во втором квартале этого года , продолжается снижение интереса. Ключевая ставка по-прежнему высока, поэтому «предприниматели все еще менее охотно инвестируют в новые бизнесы», подчеркивают аналитки. Спрос данного формата в третьем квартале вырос на 75% в айти (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По структуре спроса традиционно лидируют ПВЗ и общепит — по 18%. На третьем месте — готовый бизнес в сфере красоты и здоровья с долей (13%), на четвертом и пятом расположились бизнесы в сфере ИТ, а именно — проекты в сфере искусственного интеллекта, онлайн-платформы и решения (13%), а также предприятия в сфере торговли (10%).

Анна Швечикова