Готовый бизнес в общепите, ПВЗ и IT стал самым востребованным в Воронеже

Воронежские предприниматели во втором квартале 2025 года активнее всего занимались готовым бизнесом в общепите, пунктах выдачи заказов (ПВЗ), ИТ-сферах, следует из исследования «Avito Бизнес 360». Среди франшиз, выделенных в отдельную категорию, наибольшим спросом пользовались сферы строительства, а также аренды и проката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно выводам аналитиков, во втором квартале 2025 года наблюдается небольшое снижение интереса к готовому бизнесу, что объясняется сохранением высокой ключевой ставки, а также «более тщательным» подходом предпринимателей к выбору бизнеса для инвестирования.

«Предпочтение отдается нишам с быстрым возвратом инвестиций и низким порогом входа, в частности, небольшим предприятиям сферы общепита и пунктам выдачи заказов»,— комментирует директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский. По объему спроса лидирует общественное питание с долей 20%. Второе место — у ПВЗ с долей 18%. Далее следуют предприятия в сфере ИТ (15%). В пятерку популярных направлений также попали бизнес в сфере торговли (11%), красоты и здоровья (11%).

Готовый бизнес — это покупка действующего предприятия с налаженными бизнес-процессами, а франшиза — приобретение права использовать чужой бренд.

В структуре спроса на франшизы лидируют торговля (25%), услуги (15%) и строительство (14%). Также в пятерке лидеров — сферы производства (13%) и общепита (11%). За апрель-июль в 2,5 раза вырос спрос на франшизы в строительной сфере по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний паушальный взнос (фиксированная сумма, которую франчайзи единоразово уплачивает при покупке франшизы) составил 400 тыс. руб.

«Летний строительный сезон традиционно подогревает интерес к франшизам в этой сфере,— добавил господин Дудковский.— Франчайзинг позволяет минимизировать риски при выходе на рынок». Также значительный рост продемонстрировал сегмент аренды — интерес к таким франшизам увеличился в 4,5 раза как в годовом, так и квартальном выражении при среднем взносе 1 млн руб.

Анна Швечикова