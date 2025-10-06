В Москве загорелся дом на Покровке

В Москве на улице Покровка произошел пожар на чердаке одноэтажного административного здания, сообщает столичное МЧС в Telegram-канале. Пожарные бригады ликвидировали возгорание.

По данным спасателей, пять человек успешно эвакуировались из горящего здания еще до прибытия пожарных. В тушении приняли участие 39 специалистов и 12 единиц техники.

ТАСС сообщил со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, что площадь возгорания составила 40 кв. м. По данным агентства, пожар произошел в доме XIX века по адресу улица Покровка 18/18. Здание примыкает к общественному пространству на Хохловской площади, известному под названием «Яма».