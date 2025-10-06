«КАМАЗ» разгромил ФК «Урал» в 13 туре Pari Первой лиги 5:1

Футбольный клуб «Урал» разгромно проиграл «КАМАЗу» в 13 туре Pari Первой лиги. Матч проходил в Набережных Челнах и закончился со счетом 5:1 (3:1) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За «КАМАЗ» отличились Даниил Моторин (14, 60), Мухаммад Султонов (23), Руслан Апеков (41), Давид Караев (90). Гол за ФК «Урал» забил Илья Ишков (45).

После 13 туров «Урал» имеет 24 очка, он занимает третье место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 16 октября в Воронеже, где сыграет с «Факелом» в рамках Пути регионов Fonbet Кубка России.

Николай Яблонский