Российские нефтегазовые компании нарастили IT-вложения в 2,5 раза за 2024 год

Российские нефтегазовые компании резко увеличили инвестиции в информационные технологии по итогам 2024 года. Согласно исследованию «Пульс цифровизации» холдинга Т1, с которым ознакомился «Ъ», их объем капиталовложений достиг 135 млрд руб., что в 2,5 раза выше показателей прошлого периода. По этому показателю отрасль уступает только финансовому (1,2 трлн руб.) и транспортно-логистическому (276 млрд руб.) секторам.

Основными финансовыми приоритетами стали импортозамещение критических систем и кибербезопасность. Уход иностранных вендоров вынудил компании экстренно перестраивать IT-архитектуру,— пояснила директор по работе с госсектором IT-компании ELMA Полина Павлова. По ее словам, это потребовало значительных инвестиций в миграцию и интеграцию.

Рост затрат также связан с удорожанием серверов, отметил архитектор информационной безопасности UserGate Дмитрий Овчинников. Интерес к защите данных подогрела и активность злоумышленников: с атаками, по данным T1, столкнулась каждая пятая компания в отрасли. Поэтому 61% предприятий начали интенсивно внедрять защитные системы — наиболее популярными из них стали корпоративные VPN (75%), биометрическая аутентификация (72%) и средства шифрования (55%), следует из данных исследования. В Т1 добавили, что «если раньше атаки были мотивированы финансовой выгодой, то сейчас доминируют политические интересы».

