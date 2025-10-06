В правительстве одобрили ограничение на использование наручников при конвоировании женщин

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложенное Минюстом ограничение на применение наручников к осужденным женщинам. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве.

Женщин предлагают признать уязвимой категорией подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Запрет распространяется на использование любых средств ограничения подвижности при конвоировании вне служебного транспорта.

Соответствующие поправки хотят внести в закон «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

В 2022 году наручники к женщинам перестали применять в МВД. Но тогда изменения касались лишь подозреваемых. Сейчас послабления хотят расширить на женщин, уже приговоренных судом к лишению свободы.