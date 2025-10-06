В Свердловской области сотрудник Госавтоинспекции подозревается в убийстве

В Свердловской области двум местным жителям, один из которых сотрудник Госавтоинспекции, предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 28 сентября в Верхотурском районе (Свердловская область) обвиняемые в ходе возникшего конфликта убили мужчину 1987 года рождения. После совершения преступления они попытались скрыть следы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение от родственников пропашего мужчины поступило ночью 29 сентября. По их словам, он уехал в Верхотурье и пропал.

«Сыщики уголовного розыска в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве около деревни Новая Тура вскоре обнаружили обозначенную машину и ее хозяина без признаков жизни»,— сообщил Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, оперативникам удалось выйти на след и задержать двух подозреваемых, одним из которых оказался сотрудник местной Госавтоинспекции. Он сразу же был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. По делу продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств.

Полина Бабинцева