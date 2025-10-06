В схеме экс-владельца банка «Югра» Хотина было использовано 700 компаний

Около 700 компаний было вовлечено в мошенническую схему бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, считает следствие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Алексея Хотина обвиняют в хищении 60 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества. Дело было возбуждено в феврале прошлого года. В 2022 году суд запретил ГК «Русь-Ойл» господина Хотина добычу нефти и ограничил сделки с группой компаний по иску Генпрокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2022 года фигуранты заключили договор о транспортировке нефти с ПАО «Транснефть» и отгрузили более 1,5 млн тонн нефти с 2022-го по 2024 год. Топливо поставили в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию, вырученные деньги Алексей Хотин и сообщники присвоили себе, утверждает следствие.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «МВД подготовило второй том собрания преступлений банкира Хотина».