Производство алкогольной продукции в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи)

Вид В январе—сентябре (тыс. дал) Изменение год к году (%) В сентябре (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкогольная продукция без учета пива, сидра, пуаре и медовухи всего 120782,2 –9,1 16394,26 3,07 Водка 52412,9 –6 7308,81 –0,2 Слабоалкогольная продукция 1130,46 –87,8 56,57 –82,96 Вина тихие 26782,62 11,6 2909,04 8,25 Вина игристые 12221,52 9,6 1818,07 –5,82 Коньяк 5705,8 –17 858,35 –7,43 Ликеро-водочные изделия 13403 9,4 2007,49 31,79 Другие спиртные напитки крепче 9 градусов 6915,54 –1,3 1128,92 17,03 Плодовая алкогольная продукция 1161,5 –78,4 164,07 14,25 Вина ликерные 981,5 86,3 139,97 102,18 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 52,56 –71,5 2,2 нет данных Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 14,873 –66,8 0,77 –88,07