Производство алкогольной продукции в России (без учета пива, сидра, пуаре и медовухи)

|
|Вид
|В январе—сентябре (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|В сентябре (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Алкогольная продукция без учета пива, сидра, пуаре и медовухи всего
|120782,2
|–9,1
|16394,26
|3,07
|Водка
|52412,9
|–6
|7308,81
|–0,2
|Слабоалкогольная продукция
|1130,46
|–87,8
|56,57
|–82,96
|Вина тихие
|26782,62
|11,6
|2909,04
|8,25
|Вина игристые
|12221,52
|9,6
|1818,07
|–5,82
|Коньяк
|5705,8
|–17
|858,35
|–7,43
|Ликеро-водочные изделия
|13403
|9,4
|2007,49
|31,79
|Другие спиртные напитки крепче 9 градусов
|6915,54
|–1,3
|1128,92
|17,03
|Плодовая алкогольная продукция
|1161,5
|–78,4
|164,07
|14,25
|Вина ликерные
|981,5
|86,3
|139,97
|102,18
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|52,56
|–71,5
|2,2
|нет данных
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|14,873
|–66,8
|0,77
|–88,07