Выставка оружия для охоты XVI-XIX веков открылась в центре «Эрмитаж-Урал»

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Азарт, игра, развлечение! Охота XVI-XIX веков в произведениях мастеров Западной Европы», в которой представлены экспонаты на тему искусства охоты из коллекции Государственного Эрмитажа.

На выставке представлено более 190 произведений. На стенах и в витринах демонстрируется оружие и предметы искусства, которые в свое время были доступны только аристократам.

Экспозиция начинается с трех шпалер, которые были популярны в позднем Средневековье. Безворсовые ковры не только украшали стены в замке, но и помогали сохранять тепло. Кроме того, их часто использовали в качестве перегородок. Полотна делали из шерсти с добавлением шелковых и золотых нитей. При этом изделие не красили, а получали нужные оттенки, подбирая пряжу по цвету.

Художники расписывали не только предметы быта или холсты. Мастера дополняли охотничьи изделия и аксессуары к ним узорами в виде цветов, животных, сценами охоты или образами людей. Так, в центре деревянной пороховницы, украшенной по краям цветочными узорами, изображен фамильный герб.

Шедевры западноевропейского охотничьего оружия, представленные на выставке, являются не только произведениями декоративно-прикладного искусства, но и результатом технологического прогресса. Самый большой оружейный экспонат выставки — ружье-«уточница». Его длина 334 см, калибр 33 мм. Раньше его использовали для охоты на водоплавающих птиц, чтобы за один выстрел поразить несколько целей.

Одним из уникальных предметов выставки стал охотничий восьмизарядный мушкет-револьвер с фитильным замком. «Все восемь камер заряжались и перед тем, как выстрелить, открывались по одной. Можно было последовательно восемь раз выстрелить. Но это было опасно, потому что металл нагревался»,— пояснила старший научный сотрудник отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Мадина Зайченко. По ее словам, это одна из самых редких вещей в коллекции.

Выставка будет работать до 9 марта.

София Паникова