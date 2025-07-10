Владимир Путин назначил 13 судей в Черноземье

Указом президента России Владимира Путина от 9 июля в Черноземье назначены 13 судей. Кадровые решения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области должность председателя Прохоровского районного суда получил Алексей Коновалов. Судьей Октябрьского райсуда Белгорода назначена Инна Моргун.

В Воронежской области назначены две судьи. Эту должность в Рамонском райсуде получила Дарья Наумова, а в Советском — Елена Насонова.

Судьями арбитражного суда Курской области стали Михаил Корнеев и Алена Черноусова.

В Орловской области назначены два председателя. Свердловский районный суд возглавил Сергей Занин, а Хотынецкий — Алексей Баранов. Кроме того, судьей Свердловского районного суда стала Елена Губина, а Советского райсуда областного центра — Михаил Мидошин.

В Тамбовской области должность председателя Мордовского районного суда получил Назар Ильин. Заместителем председателя Ленинского райсуда стала Екатерина Антипова. Судьей Тамбовского областного суда назначен Константин Логутов.

В середине июня Владимир Путин назначил 15 судей в Черноземье. Кадровые решения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.

Юрий Голубь