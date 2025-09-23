Перемена мест слагаемых

В регионах, где прошли выборы новых созывов законодательных собраний, началось заполнение ключевых вакансий — спикера и сенатора. В Воронежской области меняется как первый, так и второй. По данным “Ъ”, частичные замены также ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Коми, Костромской и Магаданской областях. В Новосибирской, Калужской, Рязанской, Курганской и Челябинской областях председатель парламента и его представитель в Совете федерации, вероятнее всего, останутся на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Нетесов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Нетесов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 сентября политсовет воронежского отделения «Единой России» (ЕР) утвердил спикера областной думы и секретаря партийной ячейки Владимира Нетесова в качестве кандидата на пост сенатора от законодательной власти региона. Он сменит основателя Домостроительного комбината Сергея Лукина, который заседал в верхней палате с 2013 года. Преемником господина Нетесова на посту председателя облдумы станет глава администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов.

Руководитель центрального исполнительного комитета ЕР Александр Сидякин заявил “Ъ”, что господа Нетесов и Матузов — «люди с опытом» и к работе на новых для себя должностях подготовлены. Перевод Владимир Нетесова в Совет федерации (СФ) он объяснил плановой ротацией: «Обновление при новых избирательных циклах приветствуется». Глава исполкома уточнил, что господин Нетесов остается секретарем воронежской ячейки ЕР, хотя источники “Ъ” в региональной власти в этом сомневаются. «Руководство региона, очевидно, взяло курс на перегрузку и обновление областного отделения партии власти перед выборами в Госдуму»,— заявил “Ъ” один из собеседников. Сам Владимир Нетесов отказался от комментариев.

Воронежская область не единственный регион, где происходят перестановки после выборов.

Как ожидается, новым сенатором от Костромской облдумы станет Светлана Кириллова — вдова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, который погиб 17 декабря 2024 года в результате украинского теракта. Она сменит заседавшего в СФ с 2020 года Сергея Калашника.

Заксобрание ЯНАО, по данным “Ъ”, делегирует в верхнюю палату первого вице-спикера и главу комитета по экологии, промышленности и ЖКХ Алексея Ситникова, который займет место Григория Ледкова, представлявшего округ в СФ последние пять лет. Ранее в мае господин Ледков ушел с поста секретаря ямальского отделения ЕР, уступив эту должность губернатору Дмитрию Артюхову.

В Коми ожидается рокировка: на место спикера Госсовета (парламента) республики может быть избран первый заместитель председателя Александр Макаренко, а действующий руководитель законодательного органа Сергей Усачев переместится на позицию первого вице-спикера. Кто при этом займет пост сенатора, источники “Ъ” пока сказать затрудняются. Напомним, прежний представитель Госсовета в СФ Елена Шумилова покинула верхнюю палату минувшим летом после поражения на праймериз ЕР.

Наконец, не исключена замена председателя Магаданской облдумы Сергея Абрамова. По словам источников “Ъ”, наиболее вероятными претендентами ему на замену являются первый вице-спикер Заксобрания Андрей Зыков и действующий сенатор от исполнительной власти Колымы Анатолий Широков.

В остальных субъектах РФ, где на минувших выборах обновились составы региональных парламентов, замен на ключевых постах не ожидается.

Так, по данным “Ъ”, в Калужской области будут переназначены спикер Заксобрания Геннадий Новосельцев и сенатор Александр Савин. В Новосибирской области аналогичные позиции сохранят Андрей Шимкив и Александр Карелин, в Курганской — Дмитрий Фролов и Сергей Муратов, в Челябинской — Олег Гербер и Олег Цепкин, в Рязанской — Аркадий Фомин и Игорь Мурог. Наконец, скорее всего, будет переназначен председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков. А вот останется ли в верхней палате ее представитель Тарас Хтей, пока говорить рано: распределение мандатов по итогам выборов там еще не завершено.

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах; корсеть “Ъ”