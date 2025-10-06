Путин подписал указ о допмерах по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер по борьбе с коррупцией. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Среди мер регулирования указаны сведения о ценных бумагах, которые держатели реестра их владельцев и депозитарии обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц во время проверок. Меры направлены на повышение эффективности контроля за финансовыми операциями, связанными с ценными бумагами, и усиление прозрачности в этой сфере.

Указ вступает в силу 6 октября.