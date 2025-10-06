Львова-Белова назначена главой рабочей группы по помощи семьям и сиротству

Президент России Владимир Путин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства. Ее председателем назначена детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Госпожа Львова-Белова анонсировала создание межведомственной рабочей группы по вопросам семьесбережения еще в начале июня. По ее словам, решение проблемы сиротства во многом зависит от «скоординированности деятельности министерств и ведомств, профильных организаций».

В состав группы должны войти представители администрации президента, Генпрокуратуры, ФСБ, Следственного комитета, Верховного суда и профильных ведомств. Обязанности группы включают координацию работы по совершенствованию системы профилактики социального сиротства, мониторинг исполнения рекомендаций всероссийской инспекции, а также внедрение новых механизмов разрешения проблемы.