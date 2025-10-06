Новый министр обороны Франции Ле Мэр отказался от своей должности

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, получивший в правительстве премьера Себастьена Лекорню пост министра обороны, сообщил, что отказался от своей должности. Это произошло после того, как его назначение раскритиковала оппозиция. Он выразил надежду на то, что его уход позволит разблокировать переговоры по составу нового правительства.

«Я констатирую, что мое решение вызывает у некоторых людей непонятную, ложную и несоразмерную реакцию»,— написал Брюно Ле Мэр в соцсети X, отметив, что согласился на пост «из чувства долга» и ради «служения Франции».

«В свете таких обстоятельств я сегодня утром предложил президенту республики немедленно уйти из правительства и передать мои полномочия премьер-министру»,— сообщил он, указав, что предложение было одобрено президентом.

Утром 6 октября премьер Франции Себастьен Лекорню объявил об отставке. Себастьен Лекорню — пятый глава кабмина за последние три года. 5 октября он представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения премьера, а больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства. Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров, после чего господин Лекорню принял решение об отставке.

