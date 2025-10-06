Российские силы ПВО за пять часов сбили 14 дронов над Белгородской областью

Российские средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск перехватили и уничтожили 14 беспилотников ВСУ. Все из них были сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В это время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых при ударе по территории региона. Мужчина и женщина пострадали в селе Ясные Зори Белгородского района. У мужчины — осколочное ранение руки, у женщины — баротравма и множественные осколочные ранения плеча. Им оказали помощь в Октябрьской районной больнице, после чего доставили в городскую больницу №2 Белгорода.