В Орловской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 120 млн рублей

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил конкурс по выбору подрядчика для ремонта дороги «Орел — Ефремов — Дубровка» в Новодеревеньковском районе. Начальная цена контракта — 120,8 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Как пояснил «Ъ-Черноземье» начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства правительства Орловской области Роман Юртаев, протяженность ремонтируемого участка составит около 5,6 км. Подрядчику предстоит обновить верхний слой покрытия, укрепить обочины, починить трубы, установить дорожные знаки и нанести разметку. Заявки на конкурс принимаются до 17 октября, итоги конкурса подведут 22 октября. Работы запланированы с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Гарантия на них составит от года до восьми лет в зависимости от объекта.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в Воронежской области определили победителя на крупных дорожных тендерах в сумме на 3,2 млрд рублей. Победителем четырех конкурсов на ремонт автодорог в муниципалитетах области стало местное ООО «Россошанское ДРСУ №1».

Егор Одегов