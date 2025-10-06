Побойтесь бота

Из новых цифровых напастей опрошенные социологами россияне больше всего боятся зависимости от интернета и цифровых платформ, фейковых новостей, а также утечек и хищений персональных данных. Это следует из «Индекса цифрофобий», представленного 6 октября аналитическим центром ВЦИОМ. Ключевые опасения россиян могут быть связаны с общим уровнем социального недоверия в обществе, допускают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перечень фобий социологи объединили в пять блоков. Как выяснилось, наибольшие опасения у респондентов вызывают риски, связанные с кибербезопасностью и приватностью (средний индекс 37 пунктов), правовыми вопросами (26 п.) и надежностью цифровой инфраструктуры (23 п.). По словам директора департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМа Андрея Даудриха, как «реализуемый страх» россияне воспринимают преимущественно «личностные истории», с которыми сталкиваются непосредственно.

Замыкают рейтинг тревоги, связанные с социально-экономическими последствиями применения новых технологий (например, «потеря работы из-за автоматизации труда») и «глобальными системными рисками» (такие как «выход искусственного интеллекта из-под контроля человека»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Люди, может, этого и опасаются, но это за пределами личных ситуативных проблематик текущего дня»,— объяснил господин Даудрих. Результаты исследования позволяют заключить, что цифровые страхи россиян «довольно прагматичны», а сами они «не живут в ожидании восстания машин» или тотальной безработицы, заключил социолог: «Глобальные катастрофические сценарии пока скорее фон, чем реальный страх».

Представленный ВЦИОМом «Индекс цифрофобий» (от минус 100 до 100 пунктов) отражает, насколько высока вероятность наступления той или иной проблемы с точки зрения респондентов. Им задали вопрос: «Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?» Ответу «полностью уверен, что случится» соответствовал коэффициент 1, «полностью уверен, что не случится» — минус 1. Выборка составила 1,6 тыс. респондентов.

При этом разные поколения переживают цифровую трансформацию по-разному, отметил исследователь. Так, «определенную роль», по его словам, играет то, в какой период респонденты столкнулись с новыми технологиями. Старшие миллениалы (1982–1991 г. р.) всерьез опасаются утечек и похищения персональных данных, тогда как, к примеру, поколение оттепели (до 1947 г. р.) эта проблема почти не заботит.

По оценке заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофея Нестика, при общем технологическом оптимизме россияне остаются «социальными пессимистами».

Это подстегивает «веру в то, что благодаря технологиям можно подменить плохо работающие социальные институты техническими костылями» и провоцирует внедрение цифровых достижений «без обсуждения с обществом», что и приводит к появлению «цифровых страхов», разъяснил ученый. Другая причина этих страхов — недоверие к людям, то есть разработчикам и другим пользователям, которые «могут использовать технологии против нас», отметил господин Нестик. Поэтому важно не следовать «одним путем запретов» и «сугубо технических решений», усиливая беспечность граждан, которые при появлении проблем склонны полагать, что «государство их плохо защитило».

«Недостаточно одного создания "доверенной цифровой среды" и безопасных сетевых пространств,— добавил ученый.— Важно говорить не только о преимуществах цифровых решений, но и о ценностях людей, которые разрабатывают продукт, а также повышать чувство контроля самих пользователей, вовлекая их в разработку и улучшение цифровой среды». Отсюда и прикладная задача — не пресечь «попытки граждан спрятаться от большого брата», а заинтересовать их в «инвестировании» персональных данных в разработку продуктов, которые улучшат качество их жизни, заключил Тимофей Нестик.

Григорий Лейба