Два парка — одна Победа

«Создадим парки, достойные нашей великой Победы!» — этот лозунг прозвучал в Ленинграде 80 лет назад. 7 октября 1945 года город, выстоявший в блокаде, начинал новую жизнь, закладывая два грандиозных памятника: Московский и Приморский парки Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский парк Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Московский парк Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Московский парк Победы: от завода — к саду

История Московского парка Победы началась задолго до 1945 года. Еще в 1939–1941 годах по проекту архитектора Татьяны Дубяго здесь планировали разбить парк культуры и отдыха. Но война перечеркнула эти планы. На территории будущего парка работал кирпично-пемзовый завод, в стенах которого в блокаду размещался крематорий. В сентябре 1945 года архитекторы Катонин и Кирхоглани составили новый проект Московского парка Победы. В основу планировочного решения была положена пейзажная планировка с элементами регулярной. Авторы учли все природные особенности местности. Они наметили включить в пейзаж парка котлованы, вырытые здесь при добыче глины и заполнившиеся грунтовой водой. Так была сформирована водная система парка, которая включает в себя несколько прудов. Среди них — Адмиралтейский, Пейзажный и Фонтанный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский парк Победы. Отдыхающие в парке

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Московский парк Победы. Отдыхающие в парке

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Адмиралтейский пруд и часть Фонтанного — бывшие глиняные карьеры кирпичного завода, открытого здесь в 1931 году. Когда создавали парк Победы, конфигурацию бывших карьеров изменили. О прежних формах напоминает, в частности, коса на Адмиралтейском пруду, а также круглый островок, к которому летом горожане любят причаливать на лодках.

Закладка Парка Победы состоялось 7 октября 1945 года. На будущей центральной аллее длиной 900 м установили белые дощечки с названиями предприятий и институтов, чьи работники вышли на субботник. Московский парк Победы площадью 68 га был торжественно открыт 7 июля 1946 года, но его благоустройство продолжалось долгие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский парк Победы. Амфитеатр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Московский парк Победы. Амфитеатр

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 1961 году с проведением линии метрополитена был возведен круглый павильон станции метро «Парк Победы» с куполом и стеклянными входами. Еще один образец сталинского неоклассицизма — бывший шахматно-шашечный павильон. Это ярко-желтое двухэтажное здание появилось в 1958 году и до середины 1980-х здесь располагался кинотеатр «Глобус». В 1977 году установлена скульптура «Братство по оружию», в 1995 году — статуя маршала Жукова и павильон памяти (Ротонды) — памятник жертвам блокады Ленинграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский парк Победы. Памятный знак «Вагонетка»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Московский парк Победы. Памятный знак «Вагонетка»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крестовский остров: «И каждый посадил по деревцу»

Идея создать на Крестовском острове крупную зону отдыха возникла не на пустом месте. Еще в дореволюционные времена, а затем и в 1930-е годы, в рамках Генплана развития Ленинграда, острову отводилась роль одного из главных центров досуга горожан. Помимо знаменитого стадиона им. Кирова, проект которого был утвержден в 1932 году, на острове уже существовала развитая инфраструктура для отдыха, работали дома отдыха для рабочих. Остров воспринимался как «легкие» города и идеальное место для физической культуры, пикников и массовых праздников на свежем воздухе. Эта довоенная мечта о «городе-саде» была прервана войной, но именно она заложила градостроительный фундамент для послевоенной закладки здесь одного из парков Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приморский парк Победы и стадион «Газпром Арена»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Приморский парк Победы и стадион «Газпром Арена»

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Осенью 1945 года тысячи ленинградцев вышли работать на Крестовский остров. Они разбирали дзоты, засыпали болота, выравнивали землю и рыли каналы для осушения. Сотрудники «Севкабеля», Балтийского завода, «Ленфильма» — все работали плечом к плечу. Как сообщал ЛенТАСС, артисты киностудии «Ленфильм» проявляли невероятное усердие. Среди них была и хрупкая Янина Жеймо — будущая Золушка советского экрана, которая, не смывая грима после ночных съемок, приходила на субботник и, как и другие артисты, перевыполняла нормы выработки. Ее образ, как и образы тысяч других ленинградцев, олицетворял переход от тяжелого военного труда к созидательному миру.

«В честь вашу, герои Великой Отечественной войны, заложили этот парк мы, трудящиеся Ленинграда, осенью 1945 года. Да будет он вечно живым, вечно цветущим памятником народного мужества и славы»,— эти слова Ольги Берггольц высечены на памятной стеле.

Строки из стихотворения Анны Ахматовой «Приморский Парк Победы» передают дух послевоенного Ленинграда:

Еще недавно плоская коса,

Черневшая уныло в невской дельте,

Как при Петре, была покрыта мхом

И ледяною пеною омыта.

…

Но ранним утром вышли ленинградцы

Бесчисленными толпами на взморье.

И каждый посадил по деревцу

На той косе, и топкой и пустынной,

На память о великом Дне Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуя «Моряк-балтиец» в Приморском парке Победы. Скульптор Л. И. Штеренштейн

Фото: GAlexandrova / wikimedia.org Статуя «Моряк-балтиец» в Приморском парке Победы. Скульптор Л. И. Штеренштейн

Фото: GAlexandrova / wikimedia.org

Архитекторы В. Медведев и В. Степанов задумали парк как центральное звено в системе городских парков. Его сердцем стала восьмиугольная Центральная площадь с фонтаном, от которой радиально расходятся аллеи. Планировка сочетает регулярные и пейзажные участки: строгая двухкилометровая липовая аллея контрастирует с живописными рощами у воды. Парк задумывался как комфортное пространство для отдыха с березовыми, кленовыми и сосновыми рощами среди лужаек. Пруды Крестовый, Мандолина, 2-й Северный, известный как «Лебединое озеро» из-за питомника на берегу, создают умиротворяющую атмосферу. Они расположены в пейзажной части, где извилистые тропинки рождают чувство единения с природой. Контраст между строгой центральной аллеей и свободными природными уголками отражает главную идею архитекторов — создать место памяти, культуры и отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион им. Кирова, 1980 год

Фото: Коммерсантъ Стадион им. Кирова, 1980 год

Фото: Коммерсантъ

В 1950 году была открыта первая очередь парка, построен стадион им. Кирова. В 1957 году Северная дорога замкнула вокруг парка полукольцо. В 1960-е годы у летней эстрады появилась композиция «Эстафета мира» скульптора И. А. Тенета. В 1965 году установили стелу с изображением девочки, сажающей росток,— аллегорию продолжения жизни. Тогда же добавились бронзовые скульптуры «Матрос-черноморец» и «Девушка, встречающая победителей». В 1966 году в парке заложена дубовая аллея городов-побратимов с установкой памятных камней, среди которых Милан, Роттердам, Гданьск, Турку, Манчестер, Загреб, Бомбей, Гавр, Гетеборг и Дрезден. Благоустройство завершилось в 1969 году, но парк быстро стал любимым местом горожан. В память о войне и бывшей передовой линии здесь сохранили бетонный дот. Приморский парк Победы посвящен морским победам в Великой Отечественной войне и с 1988 года включен в государственный список памятников истории и культуры регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Широкой Масленицы в парке аттракционов «Диво-остров»

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Празднование Широкой Масленицы в парке аттракционов «Диво-остров»

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

Площадь Приморского парка Победы составляет 168 га, что делает его одним из крупнейших в городе. Он славится своим разнообразием флоры: около пятидесяти видов деревьев и кустарников — от дубов и лип до сибирских кедров. В XXI веке здесь появился развлекательный комплекс «Диво-остров», а с 2016 года вместо старого стадиона им. С. М. Кирова — новый современный стадион «Газпром Арена». Сам же остров получает современную инфраструктуру, включая новые мосты и станцию метро.

Анна Кашурина