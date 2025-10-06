Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство одобрило расширение полномочий сотрудников ФСИН при конвоировании

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий перечень оснований для применения сотрудником ФСИН спецсредств при конвоировании осужденных и заключенных под стражу. Об этом сообщил ТАСС.

Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов уточнил агентству, что под спецсредствами в законопроекте, в том числе, имеется в виду применение дубинок, собак, водометов и электрошокеров.

Инициатива разработана Минфином. С содержанием законопроекта ознакомился «Ъ». Правительство хочет разрешить сотрудникам уголовно-исполнительной системы (УИС) применять спецсредства при конвоировании в специальном транспорте в том случае, если заключенные «дают основание полагать», что они планируют совершить побег или причинить вред себе или окружающим.

Спецсредства также разрешат применять без дополнительных условий при конвоировании вне специального транспорта, а также в случае транспортировки особо опасного контингента (например, осужденных по террористическим статьям или подозреваемых в подобных преступлениях).

Кроме того, законопроект предполагает установить запрет на применение наручников и прочих средств ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта.

