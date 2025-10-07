«Тандем-Сервис» отремонтирует спорткомплекс «Тенистый» в Воронеже за 230 млн

Подряд на капремонт спорткомплекса «Тенистый» в Воронеже получило местное ООО «Тандем-Сервис» Михаила Олейника. Контракт заключен по начальной цене в 228,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания оказалась единственным участником торгов. Работы необходимо закончить до 1 августа 2026 года: подрядчику предстоит модернизировать системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, заменить покрытие футбольного поля, отремонтировать лестницы, обустроить тротуары.

По данным Rusprofile, ООО «Тандем-Сервис» зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Основной вид деятельности — производство листового холоднокатаного стального проката. Уставный капитал — 150 тыс. руб. Единственный владелец — директор Михаил Олейник. Выручка в 2024 году составила 265,8 млн руб., чистая прибыль — 824 тыс. руб.

В 2023 году подряд на капремонт спорткомплекса «Тенистый» получило местное ООО «Стройгрупп» Александра Курчевского. Работы планировалось завершить до 31 декабря 2024 года, однако впоследствии срок их завершения сдвинулся ровно на год. По данным портала госзакупок, стоимость контракта выросла с изначальных 106,4 млн руб. до 115,9 млн руб. Из них освоено 87,1 млн, столько же оплачено.

Отмечалось, что по завершении работ спорткомплекс станет футбольным интернатом местного клуба «Факел». Вместе с клубной академией Проскурина там планировалось готовить резерв для главной команды.

Ульяна Ларионова