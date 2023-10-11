Воронежская «Стройгрупп» за 106,4 млн рублей подготовит будущий футбольный интернат «Факела»

В Воронеже местное ООО «Стройгрупп» в ближайшие дни начнет капитальный ремонт спортивного комплекса «Тенистый» за 106,4 млн руб. Об этом сообщили в областном правительстве. Итоги торгов подвели в сентябре, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составляла 110,3 млн руб. На торги поступило две заявки. После начала спецоперации названия проигравших компаний не раскрываются. «Стройгрупп» предложила 106,4 млн руб., второй участник торгов — 106,9 млн.

Как отметили в облправительстве, в рамках первого этапа отремонтируют гостиницу-профилакторий, проведут наружные сети электроснабжения, системы охранного телевидения, водоснабжение, канализацию, а также благоустроят территории и установят ограждения. Работы включены в областную адресную программу капремонта на 2022-2024 годы. Подрядчик должен будет завершить их до 31 декабря 2024 года. До конца этой недели он также проведет полное обследование помещения и предоставит график работ.

По завершении работ спорткомплекс станет футбольным интернатом местного клуба «Факел». По данным облправительства, в нем смогут одновременно «заниматься учебой и совершенствованием навыков» одаренные ребята со всей Воронежской области. Интернат вместе с клубной академией им. В. Г. Проскурина будет готовить резерв для главной команды.

По данным Kartoteka.ru ООО «Стройгрупп» зарегистрировано в Воронежской области в 2017 году. Уставной капитал — 100 тыс. руб. В 2022 году при выручке в 99 млн руб. чистая прибыль компании составила 5,7 млн руб. Генеральный директор и единственный владелец компании — Александр Курчевский.

Весной «Стройгрупп» и ООО «Делк» получили контракты на реконструкцию воронежского дворца спорта «Юбилейный за 104,5 млн руб. «Стройгрупп» за 86,5 млн занимается капремонтом, а «Делк» за 18 млн оснащает объект системами контроля и управления доступом, охранного телевидения, оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической пожарной сигнализацией.

Егор Якимов

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