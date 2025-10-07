Металлурги ждут суда

Арбитражный суд Калининградской области 6 октября снова объявил перерыв в заседании по иску производителя алюминия «Русал» к горно-металлургической компании Rio Tinto и ее структурам о взыскании 104,75 млрд руб. Следующее заседание назначено на 20 октября. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Судя по списку участников, спор может касаться австралийской Queensland Alumina Limited (QAL, выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне. В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право структуры «Русала» на переработку на заводе, что исключило участие компании в проекте, комментировала юридическая фирма Herbert Smith Freehills иск «Русала» по этому вопросу. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл.

Как следует из картотеки дел, австралийская RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, которая владеет долей в QAL с другими структурами Rio Tinto, 6 октября заявила ходатайство о выделении требований в отдельное производство, но суд в удовлетворении отказал.

Как писал “Ъ”, среди множества ответчиков по иску «Русала» также оказались структуры Rio Tinto, не имеющие отношения к QAL. Это Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (OT Netherlands) и THR Oyu Tolgoi Ltd (THR OT, Британские Виргинские острова). Этим компаниям принадлежит доля Rio Tinto в 66% в крупнейшем меднозолоторудном месторождении Монголии Оюу-Толгой (еще 34% — у правительства Монголии через Erdenes Oyu Tolgoi LLC). Оюу-Толгой зависит от российского сырья, РФ владеет 50% в железных дорогах Монголии, и обеспечительные меры, обязывающие поставщиков из РФ приостановить или прекратить исполнение контрактов с ответчиками, могут негативно повлиять на проект (см. “Ъ” от 13 апреля).

Анатолий Костырев